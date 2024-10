Frecciarosa 2024 porta la prevenzione oncologica sui treni regionali in Calabria

Frecciarosa 2024, la campagna di prevenzione del tumore al seno promossa dalla Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS, si estende anche ai treni regionali in Calabria e Sicilia. Lunedì 21 ottobre 2024, due treni regionali saranno coinvolti nell’iniziativa, offrendo a bordo consulenze gratuite da parte di volontari della Fondazione IncontraDonna e di medici dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM).

Treni coinvolti

I treni coinvolti saranno:

R 5556 in partenza da Cosenza alle 9:23 , con arrivo a Reggio Calabria alle 12:10 .

in partenza da alle , con arrivo a alle . R 5564 in partenza da Reggio Calabria alle 12:58, con arrivo a Cosenza alle 15:44.

Durante i viaggi, i medici forniranno consulenze e distribuiranno materiale informativo, compreso il “Vademecum della Salute”, un manuale che offre consigli utili per la prevenzione del tumore al seno, redatto in collaborazione con il Ministero della Salute. Il vademecum sarà disponibile in versione digitale sia in italiano che in inglese.

Consultazioni mediche e prevenzione

I teleconsulti saranno prenotabili anche quest’anno sulla piattaforma Frecciarosa.it, permettendo ai viaggiatori di ricevere chiarimenti e indicazioni dai medici, con l’invito a completare eventuali controlli presso le strutture del Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

Frecciarosa 2024, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione oncologica, mette a disposizione un importante servizio di informazione sanitaria per tutti i passeggeri, promuovendo una cultura della prevenzione attraverso la corretta informazione e una sistematica prevenzione del tumore al seno.

“Il contrasto al tumore al seno passa solo attraverso una corretta informazione e prevenzione,” ha dichiarato un portavoce del Gruppo FS, ribadendo l’impegno della compagnia in ambito sanitario.

Frecciarosa 2024 è un progetto che dimostra come la prevenzione possa viaggiare anche a bordo dei treni, raggiungendo un vasto numero di persone e offrendo un servizio concreto a tutela della salute di tutti.