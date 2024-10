FrescOpepe, tradizione e innovazione. A Reggio Calabria la vera pizza napoletana

Arriva in città il “FrescOpepe” il nuovo locale reggino che vi porterà alla scoperta della tradizione culinaria napoletana. Fulcro dell’offerta sarà la Regina del gusto: la pizza.

La proposta culinaria del locale si differenzierà dagli altri locali reggini perché si propone di portare in Calabria la “vera pizza napoletana”, una sorta di mito, conosciuto in tutto il mondo, ma difficile da trovare all’infuori della città partenopea.

Il “FrescOpepe” porta con sé una vera e propria aria di rinnovamento in riva allo Stretto grazie ai prodotti tipici e al tipo di cucina che si propone di offrire agli avventori. Farine di altissime qualità macinate a pietra, pomodori San Marzano dell’agro sarnese-nocerino, mozzarella di bufala campana, sono solo alcuni dei prodotti che potrete trovare nella nuova pizzeria reggina.

Tradizione e innovazione i due capisaldi che contraddistinguono la pizzeria che aprirà presto le sue porte agli avventori. Gli stessi aggettivi caratterizzano la bellissima location di Via Possidonea, che offrirà ai suoi clienti la possibilità di gustare ottimi pranzi e cene.

La parola d’ordine è freschezza, per questo al FrescOpepe potrete osservare e quasi toccare con mano i prodotti che andrete poi a gustare. Il forno e i prodotti a vista saranno i fedeli compagni dei vostri pasti, per sentirsi proprio come a casa. L’arredamento rispecchierà a pieno, l’animo del nuovo locale.

Tanta tradizione gourmet ma anche la gustosa ed inimitabile pizza fritta nella nuova pizzeria del centro città. Da un classico banco di lavorazione della pizza ad un forno di ultima generazione, il FrescOpepe è un perfetto mix tra tradizione e innovazione.

Le sorprese, però, non finiscono qui. Il nuovo locale sarà infatti dotato di una meravigliosa veranda esterna di cui i clienti potranno godere soprattutto nelle calde sere d’estate.

Il “FrescOpepe Pizze&Birre” vi aspetta per la sua inaugurazione sabato 24 febbraio alle ore 19:00, in Via Possidonea n.8, per una degustazione di prodotti.