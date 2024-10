“Fridays for future” a Reggio Calabria

“Fridays for future” prevede su scala planetaria una settimana di mobilitazione per chiedere impegni concreti sulla questione dell’emergenza climatica

Venerdì 27 settembre 2019 sarà la giornata conclusiva dell’iniziativa “Fridays for future” che prevede su scala planetaria una settimana di mobilitazione dal 20 settembre per chiedere impegni concreti sulla questione dell’emergenza climatica.

L’iniziativa sull’emergenza climatica nacque nell’agosto 2018, quando la giovanissima svedese Greta Thunberg decise di “scioperare” ogni venerdì davanti al Parlamento della Svezia.

Grazie anche all’iniziativa di Greta l’allarme sui cambiamenti climatici e sulle conseguenze catastrofiche per l’intero pianeta si è diffuso e si sono costituiti in moltissimi Paesi gruppi di cittadini, molti dei quali giovani e giovanissimi, che stanno organizzandosi per imporre alle Istituzioni e ai Governi misure concrete ed efficaci per contrastare gli effetti delle emissioni nocive sul clima e sull’ambiente.

Anche a Reggio Calabria il gruppo reggino di “Fridays for future” ha organizzato la manifestazione di sabato 27 settembre, manifestazione alla quale l’ANPI di Reggio Calabria dà piena e convinta adesione.