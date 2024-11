“Frizza il tuo Natale” a Soveria Mannelli

I commercianti di Soveria Mannelli in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con la Pro Loco di Soveria Mannelli (affiliata UNPLI e partner Telethon), con l’Associazione “A mano libera”, con l’azienda “Gold Wine”, con l’emittente televisiva regionale EsseTV e con l’Associazione “Rosario Cristiano”, hanno organizzato per il prossimo mese di dicembre una serie di iniziative per animare il periodo natalizio.

Le manifestazioni avranno luogo su Corso Garibaldi nelle giornate del 6, 12, 13, 19, 20 e 27, dove i negozi resteranno aperti anche la domenica pomeriggio.

Il programma prevede, oltre ad importanti sconti del 20 e 30 % da parte dei negozi aderenti all’iniziativa, eventi di musica, giochi per bambini, degustazioni di vini, mercatini di natale, foto con Babbo Natale, artisti di strada, zumba dance, tornei di carte, tombolata, lotteria, karaoke ed i banchetti Telethon.

fonte avvenimenti: commercianti Soveria Mannelli