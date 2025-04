Papa Francesco, sabato i funerali a San Pietro. Migliaia in fila per l’ultimo saluto

In due ore registrate oltre 60 mila presenze. Da domenica sarà possibile visitare la tomba

Papa Francesco è morto lunedì 21 aprile, alle 7.35 del mattino, a causa di un ictus. I funerali saranno celebrati sabato 26 aprile alle 10. Ieri la salma del pontefice è stata portata nella Basilica di San Pietro per l’ostensione e sono stati più di migliaia i fedeli in fila per l’ultimo saluto a Francesco, tra loro anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Un piano di sicurezza eccezionale: droni, caccia ed esercito

Sistemi anti-drone, Eurofighter e un cacciatorpediniere. Anche la Difesa contribuirà al piano sicurezza per la cerimonia funebre di Papa Francesco, alla quale prenderanno parte delegazioni e rappresentanti di tutto il mondo.

Secondo quanto si apprende, oltre ai sistemi capaci di disturbare e contrastare i droni, le forze armate – tramite il coordinamento del Covi – metteranno a disposizione anche un cacciatorpediniere al largo di Fiumicino e i caccia per garantire la sicurezza aerea sui cieli dell’intera regione.

Ma non solo, perché il Comando metterà a disposizione anche alcuni alloggi, tra Centocelle e Cecchignola, per ospitare i ragazzi che parteciperanno al Giubileo degli Adolescenti in programma dal 25 al 27 aprile.

I poveri accoglieranno la salma a Santa Maria Maggiore

Un gruppo di poveri accoglierà, sabato 26 aprile dopo il funerale, l’arrivo della salma del Papa davanti a Santa Maria Maggiore, prima della tumulazione. Lo riferisce la sala stampa vaticana.

«I poveri hanno un posto privilegiato nel cuore di Dio». Così anche nel cuore e nel Magistero del Santo Padre, che aveva scelto il nome Francesco per mai dimenticarsi di loro. Per questo motivo, un gruppo di poveri e bisognosi sarà presente sui gradini che portano alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore per rendere l’ultimo omaggio a Papa Francesco prima della tumulazione del feretro.

Corteo a passo d’uomo da San Pietro a Santa Maria Maggiore

Il corteo funebre che accompagnerà la salma del Papa, dopo i funerali, dalla Basilica di San Pietro alla Basilica di Santa Maria Maggiore sarà “a passo d’uomo per consentire alla gente di salutarlo”. Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, aggiungendo che ci sarà una diretta tv che si fermerà all’ingresso della basilica mariana, perché la tumulazione sarà un atto riservato.