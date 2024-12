Calcio a 5: per la Futura un 2024 intenso e di altissimo livello

È stato un anno intenso. Di altissimo livello. Un anno vissuto con grinta, passione e voglia di non mollare mai. La Futura fa un bilancio del 2024.

Il primo anno in A2 Elite per il team del patron Nino Mallamaci.

Una permanenza nella categoria fortemente voluta, accanto a successi giovanili importanti, come ad esempio il titolo regionale categoria Under 19, e la formazione di giovani in rampa di lancio.

La ripartenza in cadetteria è al momento straordinaria. Vittorie importantissime e spirito e caratura anche lontano dal fortino amico, seppur con qualche sfortuna di troppo. L’aver confermato quasi per intero l’intelaiatura della passata stagione è una scelta appagante.

Coraggio tecnico e sostegno del pubblico

Il coraggio di Tonino Martino ed Humberto Honorio alla guida è palese, idem lo spirito di gruppo di un collettivo che ha voglia di combattere e dare tutto sul rettangolo. Le vittorie tra le mura amiche, con azioni scintillanti, devono tanto a un pubblico da favola. Azioni, come l’assist dopo prelibata percussione di Honorio per Scalavino, nota super lieta di questa prima parte di stagione, è uno dei frame più belli del 2024.

La crescita importante della Scuola Calcio, grazie ai mister Cividini, Pannuti, Pizetta e Scalavino, è l’orgoglio della società giallo-blu.

È una nuova ed importante partitissima, dove, complici le due giornate ancora da giocare, rendono possibile un miglior piazzamento per la Coppa Italia di categoria.

Domenica 5 gennaio 2025 al Palattinà arriverà l’Itria, attuale seconda forza del torneo: il tutto esaurito non fa più notizia, ma è una lieta costante che onora e piace.