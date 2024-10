Futura: prove di campionato, arriva il test con l’Ecosistem Lamezia

Lavori in corso ed ultimi accorgimenti in vista dell’esordio in campionato.

Manca davvero poco: l’undici di ottobre alle ore 19.30, con il classico anticipo del venerdì, la Futura farà il suo esordio, per il secondo anno consecutivo nel campionato dell’A2 Elite, il secondo campionato d’Italia.

L’ospite della prima giornata sarà la blasonata A.s. Roma Calcio a 5, avversaria già affrontata anche nella stagione sportiva precedente.

Venerdì 4 ottobre, invece, è tempo di ultimo test pre-season.

I calcettisti cari ai mister Humberto Honorio e Tonino Martino, dopo aver giocato il Futsal Day contro i Campioni d’Italia della Meta Catania, sono pronti a ruotare uomini e schemi affrontando Ecosistem Lamezia del nuovo corso Lombardo.

La formazione lametina sarà ospite al Palattinà di Lazzaro con calcio d’inizio alle ore 19.