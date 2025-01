Futura, il Ds Gattuso: ‘La prima squadra ha stupito, le giovanili sono in testa’

"Come società speriamo di rimanere in zona play off e dare l’opportunità ai nostri giovani di aumentare la loro presenza in campo"

La prima squadra, in A2 Elite, si prepara verso la prima dell’anno, la super sfida in casa, domenica alle ore 16:30 al Palattinà contro la seconda forza del torneo, Itria. Abbiamo fatto il punto con il Direttore Sportivo Pasquale Gattuso.

Un bilancio di questo 2024

“Un’annata molto positiva in tutti i sensi, le squadre giovanili sono in testa ai loro campionati e molti ragazzi si stanno mettendo in evidenza.

La Prima squadra sotto la guida del duo Martino/Honorio ha stupito tutti, nonostante molti infortuni, alcuni dei quali molto gravi, è sempre stata nelle zone alte della classifica, ha esaltato il numeroso pubblico di un sempre soldout Palattinà, con partite veramente spettacolari e ha dato molti minuti ai giovani in rosa”.

Il momento più bello e quello più significativo dell’anno trascorso?

“Credo che la giornata migliore in questo scorcio di campionato sia stata quella con la Lazio. Nonostante fossimo molto rimaneggiati i ragazzi hanno dato tutto, guidati sul campo da un Honorio che è stato una spanna sopra tutti.

Ma la cosa più bella secondo me sono gli applausi del nostro pubblico alla fine di ogni partita, a prescindere dal risultato: i tifosi vedono l’impegno e la voglia di far bene dei nostri ragazzi”.

La prossima sfida in A2 Elite e progetti futuri

“L’Itria è la squadra più in forma in questo momento e lotterà con il Capurso per la vittoria del campionato, ma noi in casa sappiamo farci rispettare. Sarà una partita molto combattuta e dal risultato incerto”.

Progetti per il futuro. Quale può essere il sogno per il nuovo anno solare?