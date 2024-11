Futura, Martino: ‘Vittoria meritata con la Lazio, Honorio un fenomeno’

Un’intervista a cuore aperto quella rilasciata da Tonino Martino, mister della Polisportiva Futura, team che veleggia nelle parti alte della classifica di A2 Elite.

Dopo la convincente vittoria contro la seconda forza del torneo, Martino, già portiere con trascorsi importanti in massima serie, si mostra emozionato e soddisfatto. Durante l’intervista, ha commentato la partita ed elogiato i suoi giocatori, in particolare Honorio e Parisi.

“Quel gol è stato qualcosa di incredibile, fatto apposta su misura! Non vedevo un gol del genere da 20 anni dai tempi di Prato. Honorio è un fenomeno , non ha bisogno di presentazioni. Nonostante l’età, ha un atteggiamento e una voglia che trascina i compagni. È un fuoriclasse, chi è venuto venerdì scorso sarà rimasto più che soddisfatto“.

“Paolo è un giocatore esperto per questa categoria, un portiere che non deve dimostrare niente a nessuno se non a se stesso. Spero di aiutarlo a crescere e che un domani anche lui possa calcare palcoscenici importanti, come ha fatto suo fratello Gianluca e altri portieri di Reggio Calabria”.