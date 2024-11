Futura, De Stefano: ‘Nonostante gli infortuni, restiamo uniti’

La Futura ritornerà in campo alle ore 19.30 di venerdì 8 ottobre 2024 al Palattinà contro Giovinazzo. Abbiamo fatto il punto sul campionato di A2 Elite e sui campionati giovanili con Mister Francesco De Stefano, collaboratore tecnico del club, preparatore fisico della prima squadra e Mister delle selezioni Under 23 ed Under 19.

Il momento attuale per la Futura

“Stiamo attraversando un periodo non felice a causa di tutti gli infortuni che ci sono stati. Il gruppo si sta unendo sempre più. Non sta girando: anche in campo, perché a mio avviso non meritavamo le ultime due sconfitte, sia in casa con Mascalucia che nell’ultima sfida in trasferta a Campobasso. Non sta girando e ne siamo consapevoli e continuiamo a lavorare.

E’ un periodo che va così: continuiamo a lavorare. Tonino Martino è stato davvero encomiabile in queste settimane anche perché, nonostante tutte queste negatività, ha sempre cercato di darci forza e grinta. La determinazione che ci ha contraddistinto nelle prime due partite non è svanita, tutt’altro. Come Staff tecnico, continueremo a dare il massimo per questi ragazzi“.

La forza del gruppo

“Anche se siamo “corti” al momento questa è la nostra forza. Riuscendo a diventare ancora più forti come gruppo possiamo andare oltre le difficoltà“.

I campionati giovanili

“Con l’Under 23 ci siamo fermati per un mese. Ritorneremo in campo il 20 novembre in una partita molto difficile contro il Polistena dove ci giocheremo la leadership nel girone. Abbiamo un bel gruppo, il giusto mix tra atleti della prima squadra e giovani di prospettiva.

Con l’Under 19 abbiamo già avuto grandi risposte nonostante il radicale cambiamento di roster: sono contento del gruppo che si sta formando. Continuiamo a lavorare, speranzosi di poter ripetere i successi ottenuti nella passata stagione.”

Prossima sfida contro Giovinazzo

“Affrontiamo Giovinazzo. Sarà una sfida ostica e tosta. Ci siamo già confrontati. Abbiamo analizzato cose positive e negative: azzeriamo ed andiamo avanti. Giovinazzo è una buona squadra, ben messa in campo che si è rinnovata. Sarà duro affrontarli ma proveremo a farci trovare pronti“.