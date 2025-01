Futura, Musumeci: ‘Gruppo spettacolare. La società non ha nulla da invidiare a nessuno’

Ad un solo punto dal secondo posto, tallonando Itria, Pescara e Taranto. Classifica spettacolare per la Futura che si gode un momento magico, di resistenza e grandi risultati.

Abbiamo fatto il punto con l’ultimo arrivato, prelevato a campionato in corso dalla Meta Catania. Luigi Musumeci convince, va in gol e gioca un grande Futsal.

Prova ruggente per te ed i tuoi nell’ultima a Terni, che gara è stata?

“Una sfida importantissima per noi. Dopo un girone di andata complicato, anche perchè, stiamo resistendo agli infortuni, di settimana in settimana.

Vincere fuori casa, in pochi, non è una situazione da poco. Rosa corta ma grandi motivazioni.

Una prova di forza che palesa che i risultati che abbiamo ottenuto non sono stati un caso.

Sono risultati che arrivano dal lavoro giornaliero, dalle nostre motivazioni, da un collettivo coeso e dalla consapevolezza che abbiamo nei nostri mezzi”.

Arrivi dalla Meta Catania. A tuo avviso, la giovane Futura tra prima squadra e settore giovanile cosa può “rubare” ai campioni d’Italia in termini di organizzazione e non solo?

“Credo che la Futura non ha nulla da invidiare a nessuno. La Meta ha lavorato con pazienza negli anni, stessa cosa, grazie ad una dirigenza coesa, e con il giusto spirito sta facendo la Futura.

La Futura cura ogni dettaglio e questo non è scontato.

Oltretutto, ho trovato un grande seguito ed un grande pubblico: credo che le basi che sta gettando la Futura sono fondamentali per costruire traguardi che, oggi, e con successo sta raggiungendo la Meta.

Credo di aver trovato i medesimi principi.

La Meta ha acquisito i giusti strumenti negli anni ed è la strada meritevole che sta percorrendo la Futura, dunque, avanti così”.

Come ti stai trovando con Tonino Martino ed Humberto Honorio alla guida?

“Magnificamente. Mi sto trovando bene sia dal punto di vista tecnico e tattico ma in generale, devo dire che è tutto il gruppo, giornalmente, che mi ha convinto.

All’inizio, dopo le prime battute avevo dichiarato la medesima cosa, oggi, dopo due mesi, posso confermare e sottoscriverlo a chiare lettere”.

Prossima sfida: la trasferta contro A.s. Roma che ne pensi?

“Non sarà per niente una partita facile. Stiamo lavorando per arrivare pronti. Nessuna partita è facile ma la Roma è una grande squadra. Noi, abbiamo una consapevolezza tale che ci fa superare qualsiasi ostacolo o infortunio. Arriveremo pronti alla sfida. Il risultato è come sempre imprevedibile.”