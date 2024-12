Futura, il portiere Parisi: ‘Reazione e cuore ci hanno fatto vincere’

Paolo Parisi, portiere della Polisportiva Futura, commenta con entusiasmo la vittoria contro il Pescara, sottolineando il cuore e la capacità di reazione della sua squadra. Tempo di sosta per la prima squadra e per il campionato di A2 Elite che ritornerà in campo per l’undicesima giornata e la trasferta di Taranto. Oggi, la Futura, in versione Under 23, gioca una gara cruciale in Coppa della Divisione alle ore 17.30 al Palattinà contro Casali Del Manco.

Le dichiarazioni di Parisi

Ritornando all’ultima sfida vinta contro Pescara abbiamo ascoltato il portiere dei giallo-blu.

“È stato tutto bellissimo. Un grande spettacolo con giocatori del calibro di Honorio per noi, Junior e Dudu Morgado per la formazione avversaria. Gente che ha fatto la storia di questo sport. Per noi è stato un onore.”

Il portiere della Futura analizza poi la partita:

“Abbiamo iniziato a soffrire a causa di due deviazioni sfortunate, ma abbiamo avuto una grande reazione. Abbiamo un cuore grande, sappiamo soffrire e reagire. Questa è l’arma vincente della Futura. Parisi predica prudenza nonostante il terzo posto in classifica. Dobbiamo guardare centimetro dopo centimetro. La gara contro Melilli è l’esempio di come fino all’ultimo secondo bisogna stare attenti e concentrati.”

Il portiere amaranto non nasconde l’amarezza per la sconfitta di Melilli:

“Siamo usciti un po’ scottati. Abbiamo fatto una buona prestazione, ma non abbiamo portato a casa i tre punti. Ci siamo allenati con molta rabbia, ma anche con la consapevolezza di doverci riprendere ciò che avevamo lasciato a Melilli. E così è stato.”

Jean Carlos Cividini: il ritorno al gol del capitano

“Il fotogramma più bello di questa sera è il gol di Jean. Bentornato! Per noi rivederlo in campo è un motivo di felicità. Quando si è infortunato è stato molto giù moralmente. Sono contento per lui, è un grande giocatore e una brava persona.”

La Futura si gode la vittoria e il terzo posto, ma con la consapevolezza che il campionato è lungo e che ogni partita va affrontata con la massima concentrazione.