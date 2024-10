Galliani parla del suo Monza, del covid, di Barillà ed a sorpresa di chi merita la A

Momento difficile per il calcio italiano. Il covid 19 si diffonde ed anche in maniera veloce, nonostante precauzioni e continui controlli nel mondo del calcio. In serie B c’è un caso eclatante come quello della Reggina con ventinove positivi, ma anche in casa Monza le difficoltà sono notevoli. Ne ha parlato e non solo di questo a Gazzetta dello Sport l’AD Adriano Galliani: “Non cerco scuse ma non è facile gestire un’emergenza simile, tra infortuni e Covid. Sono sereno, la squadra è forte. Ho la certezza che la squadra vi stupirà. Non c’è ovviamente la controprova, ma con Ronaldo la Juve avrebbe pareggiato a Crotone?

Il passaggio del turno in Coppa Italia dopo la sconfitta in campionato col Chievo può essere stata la partita della svolta, abbiamo giocato pensando al Cittadella e siamo ancora pieni di infortunati e contagiati. La squadra ha dimostrato forza e carattere. Ma avete visto Sommariva? Bravissimo, era il terzo portiere, è diventato titolare causa Covid. E Barillà che partita ha fatto da terzino, quindi fuori ruolo?.

Cristian Brocchi ? Non scherziamo, è un bravo allenatore e ha la nostra totale fiducia. Sabato andiamo a Cittadella, una squadra che merita di andare in serie A visto che da quattro anni fa sempre i play off”.