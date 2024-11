Gallico – Gambarie: si sblocca l’iter per la realizzazione del terzo lotto

“Un’altra attesa risposta della politica del fare”. Lo afferma il consigliere provinciale delegato al Turismo Francesco Cannizzaro che nel congratularsi per il “meticoloso lavoro svolto dal settore tecnico di Palazzo Foti”, mette in evidenza il “buon operato e la sinergia istituzionale che ha portato al raggiungimento di un altro importante traguardo per Reggio Calabria e la sua provincia”.

“E’ un risultato che ci aspettavamo e la sentenza della sezione reggina del TAR sull’appalto della Gallico – Gambarie da ragione a chi in questi anni ha lavorato e creduto in un’opera importantissima per tutto il territorio – afferma il neo consigliere regionale Cannizzaro – Questa sentenza che sblocca l’iter per la realizzazione di un’arteria strategica e storica che abbiamo da sempre voluto e sognato, consente, finalmente, la realizzazione del terzo lotto e, quindi, il completamento dell’infrastruttura. Si apre così un percorso nuovo per la nostra terra incentrato su una parola chiave: sviluppo. Mettiamo fine alla lunga trafila giudiziaria e portiamo a termine un progetto importante per la Vallata del Gallico e per il comprensorio turistico della storica stazione sciistica reggina. Ho sempre creduto, sin da quando mi sono insediato al consiglio comunale di Santo Stefano e a quello provinciale, grazie e con l’aiuto di tutti i sindaci del comprensorio, dei cittadini e delle associazioni locali, che potessimo vincere questa battaglia e, ancora di più, ero sicuro nel buon esito della realizzazione del progetto. Certo, non è stato facile ma insieme al Presidente Giuseppe Raffa e al settore tecnico guidato dall’ingegnere Catalfamo, siamo riusciti a stimolare e monitorare tutti i processi che portassero all’agognato traguardo. Ora, riprenderemo l’iter per l’esecuzione degli ultimi step: firma contratto, progetto esecutivo, avvio dei lavori. Tutto questo nel più breve tempo possibile”.