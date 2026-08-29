Fede e tradizione a Gallico, si chiude con successo la festa della Madonna della Grazia

Si è conclusa con un grande successo l’edizione 2026 della Festa della Madonna della Grazia di Gallico Superiore, uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati della comunità gallicese e dell’intero territorio metropolitano reggino.

Quattro giornate tra fede, tradizione e spettacolo

Quattro giornate intense, vissute all’insegna della Fede, della tradizione, della musica, dello spettacolo e della voglia di stare insieme, che hanno visto una straordinaria partecipazione di cittadini, fedeli, famiglie, giovani e visitatori provenienti anche da fuori Gallico.

Dalle tradizionali processioni religiose agli appuntamenti civili, dagli spettacoli musicali alle attività sportive, dal lunapark agli stand, la Festa ha saputo ancora una volta unire storia e tradizione con la voglia di guardare al futuro, confermandosi un momento di autentica aggregazione per tutta la vallata di Gallico.

Il ringraziamento del Comitato Festa

Il Comitato Festa della Madonna della Grazia desidera quindi rivolgere un sentito e doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dei festeggiamenti.

Un grazie innanzitutto alla comunità di Gallico Superiore, che ancora una volta ha dimostrato un legame straordinario con la propria Patrona e con una tradizione che si rinnova di anno in anno. Un grazie ai tanti fedeli che hanno partecipato alle celebrazioni e alle processioni, accompagnando con devozione e affetto la venerata Effigie della Madonna della Grazia.

Il grazie ad artisti, associazioni e commercianti

Il nostro ringraziamento va inoltre a tutti gli artisti, musicisti, associazioni sportive, commercianti, espositori, volontari, collaboratori e partner che hanno contribuito, con il proprio impegno e la propria disponibilità, alla realizzazione del programma.

Il sostegno delle istituzioni

Un ringraziamento particolare va alle Istituzioni che hanno sostenuto e accompagnato la manifestazione e, in particolare, alla Regione Calabria, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria e al Comune di Reggio Calabria, per il patrocinio e la collaborazione.

Grazie anche a tutte le persone che, spesso lontano dai riflettori, hanno lavorato per settimane affinché ogni appuntamento potesse svolgersi nel migliore dei modi: dalla preparazione degli spazi all’organizzazione degli eventi, dalla gestione delle attività alla sicurezza e a tutti quei piccoli e grandi dettagli indispensabili per una manifestazione di queste dimensioni.

“Il successo è il risultato di una comunità che si ritrova”

Il successo di questa edizione è soprattutto il risultato di una comunità che si ritrova, si riconosce e si mette in gioco per custodire una delle proprie tradizioni più importanti.

La Festa della Madonna della Grazia non è soltanto un insieme di appuntamenti: è un momento nel quale Gallico si ferma, si ritrova e torna a vivere insieme le proprie radici. È Fede, è storia, è cultura popolare, è musica, è divertimento, ma soprattutto è comunità.

E proprio la grande partecipazione registrata in questi giorni rappresenta per il Comitato la soddisfazione più grande e, allo stesso tempo, lo stimolo a fare ancora meglio in futuro.

“Grazie Gallico, ci vediamo alla prossima Festa”

Grazie Gallico. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, collaborato, sostenuto e vissuto questa Festa.

La Madonna della Grazia continui a proteggere la nostra comunità e tutti coloro che, ogni anno, tornano a Gallico per vivere insieme questa straordinaria tradizione.

Ci vediamo alla prossima Festa.

Viva la Madonna della Grazia!

Viva Gallico!

Il Comitato Festa della Madonna della Grazia di Gallico Superiore – Reggio Calabria