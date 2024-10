Luca Gallo: ‘In corso trattativa con un giocatore di caratura internazionale’

A margine della cerimonia di assegnazione della cittadinanza onoraria di Reggio Calabria consegnata a Luca Gallo, il massimo dirigente amaranto, ha rilasciato un’importante dichiarazione in merito al mercato della Reggina.

I tifosi devono aspettarsi molte uscite, credo sia logico. E’ anche vero ci saranno diversi colpi in entrata di cui uno di grosso calibro, questa settimana potrebbe essere quella giusta.

Il mercato è in evoluzione ciò che vale adesso non varrà dopo. C’è una trattativa con un giocatore dal calibro internazionale, da qualche mese – ha ribadito il presidente – è pronto per firmare ma non si decide. Speriamo si possa definire presto questo super colpo.

Oltre a questo big, ci saranno ribadisco diverse entrate, come anche diverse uscite, dobbiamo effettuare delle scelte.