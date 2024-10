Reggina, Taibi annuncia due nuovi arrivi dopo Plizzari, Lafferty e Menez

Calciomercato in fermento

Ai microfoni di Reggina TV, il diesse Massimo Taibi ha annunciato gli arrivi di Lorenzo Crisetig, centrocampista classe ’93 ex Inter, Bologna e Frosinone; e di Lorenzo Peli, altro classe 2000, esterno destro di proprietà dell’Atalanta, la scorsa stagione in Serie C a Como.

“I nostri calciatori sono molto richiesti, la prossima settimana ci saranno anche movimenti in uscita”, ha affermato infine.