Gambarie No Limits, Malara a CityNow: “Turismo? Ci vuole fantasia” – FOTO

“Il turismo passa soprattutto da qui. Dalle infrastrutture, dagli impianti e dalle attrazioni. Impianti come questi aumentano il desiderio di Gambarie“.

Il primo cittadino Francesco Malara non può che essere soddisfatto ed orgoglioso per l’ennesima ‘storica’ giornata vissuta nel comprensorio aspromontano. In ordine di tempo, quello di domenica 15, è stato il terzo grande evento organizzato dall’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte. Dopo la riapertura delle piste Nino Martino e Telese con Kristian Ghedina e l’inaugurazione del Bike Park con Vittorio Brumotti, un altro importante tassello è stato aggiunto al già bel mosaico di Gambarie. Per l’esattezza i tasselli sono tre.

La pista in geoski artificiale, il nuovo campo scuola e la pista da snowtubing.

“E’ stata una bella domenica di festa – spiega Francesco Malara ai nostri microfoni – Allarghiamo la stagione turistica e diamo finalmente la possibilità a chi vuole visitare Gambarie di programmare le proprie vacanze. Anche il campo scuola dedicato ai più piccoli servirà a creare una nuova generazione di sciatori. Abbiamo creato un’intera zona per le famiglie che potranno vivere l’area per diverse fasce d’età”.

La pista permanente in ‘geoski‘ darà sicuramente uno slancio all’economia locale ed un aiuto ai maestri di sci che potranno lavorare dodici mesi l’anno con un aumento del bacino di utenza.

“Sarà possibile sciare ovviamente anche in presenza di neve. Se la neve è superiore ai dieci centimetri sarà possibile anche battere la pista”.

Nel corso degli ultimi anni l’amministrazione comunale ha individuato le attività innovative necessarie a Gambarie per il rilancio del territorio.

“Per fare turismo ci vuole fantasia ed immaginazione. E’ necessario anticipare il desiderio del turista, in questo modo vogliamo attirare sempre di più il pubblico siciliano così come fatto l’anno scorso”.

Cosa manca dunque ancora a Gambarie e come immagina il sindaco Malara il piccolo comprensorio tra cinque o dieci anni?

“Siamo andati oltre le aspettative. Abbiamo fatto un ottimo lavoro in questi anni ma non ci vogliamo fermare qui. La prossima tappa sarà l’illuminazione notturna della pista artificiale ed un campo da pintball. Questi in sintesi gli obiettivi della prossima stagione. Per il prossimo futuro Gambarie ha necessità di un grande parcheggio, l’idea è quella di sfruttare l’area adiacente a Gambarie di proprietà di Calabria Verde e puntiamo ad averla in concessione oppure se non dovessimo riuscirci punteremo ad un’area del Comune alla fine del rettilineo di Cucullaro“.

Gambarie cresce culturalmente e riesce finalmente a fare rete con imprenditori, operatori turistici ed associazioni. Aumentare la concorrenza è adesso l’obiettivo a cui l’amministrazione dovrebbe aspirare per vedere crescere il numero di imprenditori e quindi stimolare maggiormente le iniziative di imprese ed aziende del settore.

Intanto dopo Ghedina e Brumotti che hanno fatto conoscere, attraverso le proprie aziende di fiducia, le piste ed il comprensorio di Gambarie, l’amministrazione sta lavorando per ospitare una campionessa di sci in occasione delle due gare di Coppa Italia che si svolgeranno presto a Gambarie…

FOTO SNOWFAMILY