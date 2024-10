Gambarie Bike Park, Condipodero: “Dopo Ghedina e Brumotti aspettiamo Ronaldo”

La festa dello sport, della montagna e del divertimento è iniziata. Nel comune di Santo Stefano in Aspromonte gli eventi dell’estate 2019 non potevano cominciare in modo migliore.

All’apertura del Gambarie Bike Park non poteva mancare il presidente Coni Calabria Maurizio Condipodero. Noi di CityNow lo abbiamo incontrato e intervistato per voi.

Leggi anche

“Questo è l’ennesimo ‘strike’ dell’amministrazione comunale di Francesco Malara. La giunta di Santo Stefano ha capito che lo sport può accrescere, in modo esponenziale, il flusso di turisti. Promozione di iniziative sportive vuol dire anche promozione del territorio”.

Condipodero continua:

“Con l’arrivo di Brumotti il successo è veramente grande anche perchè abbiamo assistito ad alcune gesta ‘assurde’. Un corpo e un’anima con la sua bicicletta. Dopo Ghedina e Brumotti ci aspettiamo anche un calciatore come Ronaldo per chiudere il cerchio”.