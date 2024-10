A Gambarie si chiude una stagione sciistica indimenticabile

Volge al termine una stagione sciistica indimenticabile. Giovedì 31 Marzo sarà, infatti, l’ultimo giorno di apertura degli impianti si si ci di Gambarie, a conclusione di tre mesi di divertimento, sport e natura sulle bellissime piste che hanno regalato intere giornate di emozionanti a grandi e piccoli.

Nulla è mancato a questa stagione invernale che rimarrà sicuramente nelle memorie di molti, appassionati dello sci e non, provenienti non solo dalla vicina Sicilia ma da tutte le zone d’Italia. Servizi efficienti, cura verso i dettagli, attenzioni rivolte ai visitatori di ogni fascia di età, tutto questo ha fatto da scenario alla località turistica di Gambarie che è stata protagonista del programma televisivo “Si viaggiare” in onda su Rai2 con la sue piste popolate da sciatori e l’immancabile panorama sullo stretto di Messina.

Pertanto con grande orgoglio e passione, l’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte, guidata dal sindaco dottore Francesco Malara, in collaborazione con la cooperativa Asproservice, comunica la fine della stagione sciistica prevista per Giovedì 31 Marzo, riservando, tuttavia, una piacevole sorpresa a tutti coloro che vorranno riservarsi un ultimo tour vista mare.

Infatti, Domenica 3 Aprile, la seggiovia “Telese- Ripetitore” sarà fruibile a tutti, (quindi senza sci ai piedi) al costo, eccezionalmente, di € 6 A/R, per un ultimo giro turistico, con l’augurio che sia un arrivederci in vista di stagioni sempre più ricche.