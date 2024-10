Reggio vola con Ryanair, Milia: ‘Risultati tangibili per cambiare il volto della città’

"I numeri dei passeggeri che transitano da e per l’aeroporto dello Stretto sono in costante aumento", le parole di Milia

“È emozionante il fermento che si respira in città, a soli pochi giorni dall’ avvio dei voli nazionali e internazionali di Ryanair: questo rinnovato entusiasmo dei cittadini, dei commercianti e di tutte le figure del settore turistico ci spinge a lavorare con ancora più convinzione per realizzare un progetto di crescita generale per la città”.

Con queste parole il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Federico Milia esprime la soddisfazione per i risultati di un primo bilancio, più che positivo, ad una sola settimana dall’arrivo di Ryanair in città.

“Questa crescita si irradia a macchia d’olio su tutta l’economia cittadina e non solo” afferma il capogruppo.

“La connettività è parte di un progetto più ampio e lungimirante che coinvolge tutti i territori calabresi ed è il frutto di un lavoro di squadra, capitanato dal presidente della Regione Roberto Occhiuto e dalla visione, sempre proiettata al futuro, e dal lavoro instancabile dell’On. Francesco Cannizzaro, ai quali Reggio deve dire oggi ‘Grazie’, perché fino a pochi mesi fa l’Aeroporto era dato per morto” afferma Milia.

