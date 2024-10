Ryanair a Reggio, boom di entusiasmo: la favola continua (e migliora)

Si lavora anche su un volo per Milano. L'ad Wilson torna in città e annuncia importanti novità, realizzabili ad una sola condizione

Ci sono le possibilità concrete che da 8 voli di Ryanair si passi a 16. Il ‘Tito Minniti’, che fino a pochi mesi fa rischiava addirittura la chiusura a causa del crollo del numero dei passeggeri e della gestione fallimentare degli ultimi anni, rinasce, grazie al lavoro di Sacal, del deputato reggino Cannizzaro, della Regione Calabria e soprattutto grazie all’effetto Ryanair che ha ridato vita (e che vita!) allo scalo reggino, riportando migliaia di passeggeri a Reggio Calabria.

Diciamo la verità. In pochi credevano nell’arrivo della compagnia low cost più importante al mondo in riva allo Stretto. Eppure è arrivata, con tre rotte domestiche e ben cinque mete internazionali. E così, allo scetticismo iniziale, è subentrata la fiducia dei reggini che hanno accolto con entusiasmo Ryanair, cogliendo al volo l’opportunità con numerosissime prenotazioni.

Ryanair al ‘T. Minniti’, la favola continua

Adesso la favola continua, e migliora.

Perchè le otto rotte potrebbero raddoppiare, e anche presto, se solo si riuscissero ad abbattere le tasse e le addizionali comunali, ad oggi vero ostacolo al turismo. La prima notizia, arrivata durante la conferenza stampa di oggi dal titolo ‘Reggio vola con Ryanair‘, è la volontà dichiarata da Wilson di voler portare a due il numero degli aerei presenti al ‘T. Minniti’. E questo vorrebbe dire potenzialmente raddoppiare il numero dei voli.

Se così sarà, sicuramente una delle nuove tratte sarà su Milano, così come richiesto dal presidente della Regione Occhiuto. Ed è qui la seconda importante notizia che alzerà l’asticella dell’entusiasmo in città. Il volo verso la città meneghina sarebbe davvero un ulteriore trampolino di sviluppo per la città di Reggio, oltre che una comodità per i tanti reggini che per vari motivi attendono un secondo volo per Milano o Bergamo.

Sviluppo Ryanair a Reggio, migliaia di passeggeri in più ma ad una condizione

In sostanza se si riuscirà ad abbattere le tasse comunali, attraverso un emendamento che l’on. Francesco Cannizzaro, come presidente della commissione bilancio, presenterà in Parlamento per consentire alla regione di coprire gli oneri di questa tassa, si ‘correrà’ il serio rischio di veder ‘esplodere’ il Tito Minniti.

Ad oggi la compagnia low cost spende, per i diritti di imbarco 6,50 euro a passeggero e circa 1200 euro per volo. Se questi costi dovessero essere abbattuti si aprirebbe una seconda strada di sviluppo per Ryanair e per Reggio Calabria che accoglierebbe in riva allo Stretto migliaia di turisti in più.

A sole due settimane dall’arrivo della compagnia low cost dunque Eddie Wilson, ad di Ryanair, torna in città carico di entusiasmo e accompagnato dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, dall’on. Cannizzaro e dall’amministratore unico di Sacal Marco Franchini, stimola ancora i reggini e rilancia.

La favola dunque continua. Ai reggini, agli imprenditori, alle associazioni e alle istituzioni locali adesso il compito di rendere questa fiaba, ancora più ricca, con nuovi e coinvolgenti capitoli.