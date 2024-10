‘Reggio vola con Ryanair’, Occhiuto: “Ecco come faremo crescere il Tito Minniti”

‘Reggio vola con Ryanair’. La conferenza stampa presso il Tito Minniti, oltre ad un primo bilancio dei voli Ryanair da e per l’aeroporto di Reggio Calabria, è occasione ghiotta per fornire ulteriori dettagli e magari anticipazioni sulle prossime tratte.

Presenti in conferenza stampa il Ceo di Ryanair Eddie Wilson, il Governatore Roberto Occhiuto e l’amministratore unico di Sacal Marco Franchini.

Come già evidenziato su queste pagine, è stato senza dubbio un successo (di riempimento dei voli e conseguentemente di presenze turistiche in riva allo Stretto) la prima settimana di Ryanair a Reggio Calabria.

Adesso però bisognerà continuare su questa strada: fondamentale, per migliorare l’esperienza dei turisti in città, realizzare tutte o almeno buona parte delle attività suggerite da CityNow all’amministrazione comunale.

“Sono davvero felice a vedere l’aeroporto di Reggio così vivo dopo tanti anni. Ringrazio Eddie Wilson per il rapporto che si è creato in questi mesi e che vorrei consolidare per il futuro. Questo aeroporto due anni fa era morto, non c’erano nemmeno voli per Roma e Milano e non c’era nessuna prospettiva. Ho fatto un lavoro molto intenso sia sul rifacimento dell’aeroporto, e su questo ringrazio Franchini che è uno dei migliori dirigenti, che dal punto di vista economico, acquisendo le quote del socio privato e non era facile farlo così velocemente.

Sono felice di vedere qui il personale Sacal e di Ryanair, li ringrazio per il lavoro quotidiano. Siamo qui con i giornalisti quindi devo dare qualche notizia (ride, ndr). Ho portato ieri Eddie a Scilla, si è innamorato, oggi si è fatto persino il bagno, e sono molto contento stia apprezzando la bellezza e l’ospitalità dei nostri luoghi. Con lui stiamo ragionando sulla prossima stagione Winter, l’idea è quella di incrementare i voli, e questo dipende anche dalla nostra capacità come Regione di superare alcuni ostacoli.

Siamo al lavoro per finanziare le addizionali comunali, su questo si sta impegnando il mio amico Francesco Cannizzaro, se dovessimo riuscirci i voli saranno certamente di più. Ho parlato con Eddie Wilson per istituire un volo per Milano Bergamo, e anche realizzare una base di addestramento a Reggio Calabria, fatto importante che permetterebbe di rendere più strutturale il rapporto.

Oltre alla felicità per i risultati ottenuti c’è anche la consapevolezza per gli sforzi, e non sempre è stato capito. Qualcuno diceva che si trattava dei soliti annunci, abbiamo dimostrato invece di fare fatti concreti e questo è possibile solo quando c’è una grande squadra. Ringrazio Cannizzaro per il lavoro che sta svolgendo e svolgerà, anche la Camera di Commercio per l’impegno. Stiamo lavorando su tante cose, alcune non si vedono ancora e preferiamo annunciarle quando saranno realtà”.