Nuove rotte, voli in promozione e un aereo basato: Ryanair e Reggio, scoppia l'amore

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, ha inaugurato oggi (7 maggio) l’apertura della sua nuova base con un aereo basato (investimento di oltre 100 milioni di dollari) a Reggio Calabria.

Il primo operativo in assoluto di Ryanair da/per Reggio per l’estate ’24 offrirà tariffe imbattibili su 8 nuove rotte (5 internazionali e 3 nazionali), segnando un traguardo significativo per il nostro impegno volto ad offrire maggiore connettività, turismo in entrata tutto l’anno e opportunità di lavoro in Calabria. La presenza di Ryanair a Reggio Calabria creerà fino a 200 posti di lavoro (tra cui posti di lavoro ben retribuiti per piloti, personale di cabina e ingegneri).

L’operativo di Ryanair su Reggio Calabria per l’Estate ‘24 includerà:

8 nuove rotte – Barcellona, Berlino, Bologna, Manchester, Marsiglia, Tirana, Torino e Venezia

1 nuovo aereo basato (investimento di 100 milioni di dollari)

Supporto a oltre 200 posti di lavoro

Connettività da record e tariffe basse per Reggio Calabria

La leadership visionaria del Presidente Occhiuto unita all’approccio strategico di Ryanair ha aperto la strada a questa importante espansione, posizionando Reggio Calabria come un hub per il turismo in entrata e la connettività, attraendo investimenti e promuovendone lo sviluppo economico.

Per celebrare la sua nuova base di Reggio e 8 nuove rotte per la stagione estiva ‘24, Ryanair ha lanciato una promozione valida per 3 giorni con tariffe a partire da € 21,99 in vendita solo su ryanair.com.

Le parole di Wilson

A Reggio Calabria, il CEO di Ryanair Eddie Wilson ha dichiarato: