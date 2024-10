Plastic Free: a Villa San Giovanni firmato il Protocollo d’Intesa fra l’Associazione e il Comune

Si è svolto ieri, martedì 7 maggio, a Palazzo San Giovanni, l’incontro fra l’associazione di volontariato Plastic Free e il Comune di Villa San Giovanni per la discussione e la firma del Protocollo d’Intesa che, da oggi, legherà le due realtà per la promozione e la valorizzazione della tutela ambientale.

La firma è avvenuta alla presenza della Vice referente regionale di Plastic Free, Serena Pensabene, della referente provinciale per Reggio Calabria, Ludovica Monteleone, del Sindaco, Giusy Caminiti, e dell’Assessore all’ambiente, Ruggero Marra.

La firma del Protocollo arriva a completamento delle iniziative promosse e organizzate da Plastic Free in collaborazione con il Comune, con l’obiettivo di creare un canale di comunicazione diretto tra le parti al fine di semplificare i passaggi burocratici e facilitare lo sviluppo dell’associazione e delle attività di volontariato sul territorio per il miglioramento della città dal punto di vista ambientale.

Dichiarano il Sindaco Giusy Caminiti e l’Assessore all’ambiente Ruggero Marra:

“Siamo orgogliosi di aver siglato questo Protocollo con Plastic Free, che si inserisce in un percorso che stiamo portando avanti come Amministrazione. Il nostro obiettivo è coinvolgere sempre più attivamente i cittadini in tutto ciò che riguarda la difesa e la tutela dell’ambiente e del nostro territorio. Insieme a Plastic Free continueremo a lavorare sul territorio per mettere in guardia tutti sui danni che la plastica fa al nostro Pianeta e contestualmente porteremo avanti attività pratiche collettive di salvaguardia e tutela del nostro splendido litorale”.