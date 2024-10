Gambarie, guasto riparato e piste battute. Finalmente si scia!

Riceviamo e pubblichiamo – “Signori si parte. I tecnici hanno riparato il guasto. Le seggiovie sono entrambi funzionanti. Inoltre oggi c’è stata una bella nevicata. Infatti dopo il sopralluogo del Direttore di Pista e l’uscita dei gatti delle nevi per la ‘battitura’, dalle 8:00 di domani saranno ufficialmente aperte le piste e quindi inizia la stagione sciistica.

I mezzi della città metropolitana sono già sulle strade, il nostro spazzaneve sta già operando sulle strade interne.

Le novità realizzate quest’anno in miglioramento rispetto all’anno precedente sono il potenziamento del TAG che consente una lettura a distanza dell’abbonamento ( quindi chi vuole può eliminare il cartaceo), il miglioramento dello snow park grazie agli amici dell associazione Snowfamily e poi siamo in attesa (speriamo a breve) della autorizzazione USTIF per consentire il rientro degli sciatori con la seggiovia prendendo la seggiovia alla stazione intermedia della pista azzurra, al fine di alzare gli standard qualitativi delle nostre piste da sci e quindi per garantire la sicurezza degli utenti, domani firmeremo un protocollo d’intesa con la guardia di finanza per il controllo sulle piste da sci, il prezzo degli impianti è rimasto invariato ed include in più l’accesso alla sciovia Mareneve ricostruita l’anno scorso, è disponibile altresì il wi fi free nell’area Piazza.

Gli orari saranno dalle 8:30 alle 16:00 ed a sfatare una vecchissima maldicenza si precisa che sarà un orario continuato senza pausa pranzo, inoltre sarà garantito l’accesso sugli impianti anche ai pedoni.

Infine senza voler fare alcuna polemica con “i leoni da tastiera” si precisa solo che c’è una grande differenza tra un collaudo programmabile ed un guasto imprevedibile.

Buon divertimento a tutti”.