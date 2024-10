Gambarie sempre più meta turistica: inaugurato il ‘Bosco dei 5 anelli’

Sulla scia delle inaugurazioni delle aree naturalistiche, dopo il grande apprezzamento derivato dalla stazione di terapia forestale, Gambarie, e la sua amministrazione comunale, ha presentato ieri ai cittadini ed ai turisti il Bosco dei 5 anelli che, come dice la stessa denominazione, ingloba al suo interno ben 5 diverse attività che è possibile svolgere, natura, cultura, sport, salute e immaginale questi punti nevralgici del percorso nel quale si potranno svolgere trekking, running, sci di fondo, mountain bike, ciaspolata e percorsi di ippovia.

Ieri pomeriggio sono state illustrate una ad una le attività che si possono praticare dal sindaco Francesco Malara, dall’architetto Crucitti progettista, da Luca Lombardi guida ufficiale del parco ed ideatore del progetto.

“Gambarie è oramai delimitata da aree naturalistiche che ne fanno da corollario” queste le parole del primo cittadino Malara che spiega come Gambarie sia ormai diventata un polo turistico con una ricca offerta di attività da svolgere in tutte le stagioni sia per i piu grandi che per i piu piccini, tanto per gli sportivi quanto per i non sportivi, “vivere la montagna vuol dire anche tutelarla, essa va vissuta per il nostro benessere e per la sua conservazione”.

Le inaugurazioni non finiscono qui, si continua oggi con “Il Bosco di mezzo” area ludico-ricreativa.