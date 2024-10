Gambarie, Malara a CityNow: “Ritardo collaudo impianti. Colpa della burocrazia”

di Vincenzo Comi – Niente di fatto. Per vedere operativi i nuovi impianti si dovrà attendere ancora un altro anno.

La colpa? Secondo il Sindaco Francesco Malara, della burocrazia. Dopo la prima abbondante nevicata di questa notte, il Sindaco del Comune di Santo Stefano, conferma ai microfoni di CityNow il ritardo dell’apertura dei nuovi impianti di risalita lato nord, “Gambarie sullo Stretto”, (ex Telese) “Aspromonte verso le Eolie“ (ex Nino Martino).

“Ad oggi non ci sono stati assegnati i soldi necessari per le opere complementari. Attendiamo il finanziamento da parte della Regione che ci consente di testare i nuovi impianti. Un aiuto economico che attendiamo per risolvere il problema della gestione e della sistemazione delle piste da sci con i necessari movimenti terra e la messa in sicurezza attraverso reti, recinzioni, materassi e vigilanza”.

Il sindaco Francesco Malara sottolinea come la sua amministrazione stia facendo tutto il possibile per consentire agli sciatori e ai tanti appassionati di poter vivere a pieno le nuove piste da sci.

“Abbiamo lavorato duramente per l’intero anno ma purtroppo i tempi burocratici sono davvero lunghi ed articolati – continua Francesco Malara – A settembre abbiamo deliberato la presa in consegna parziale anticipata da parte nostra delle due seggiovie. Ad ottobre abbiamo deliberato di anticipare i soldi dal nostro bilancio (nelle more del finanziamento regionale) per i lavori di messa in sicurezza delle piste da sci, abbiamo anche dato avvio alla procedura di affidamento lavori per comprare il nuovo necessario battipista con verricello. Abbiamo dato l’incarico e poi approvato il progetto preliminare per la messa in sicurezza. Adesso attendiamo la risposta della Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) per essere autorizzati a dare direttamente i lavori alla ditta costruttrice degli impianti senza dover fare un nuovo appalto altrimenti i tempi raddoppierebbero. Abbiamo infine convocato la ditta e fissato l’appuntamento per mercoledì 20 per discutere delle condizioni contrattuali prima di iniziare i lavori e procedere con l’ordine delle necessarie attrezzature. In poche parole – conclude Malara – ci stiamo provando in tutti i modi ma è difficile”.

Nonostante il ritardo nella realizzazione e consegna dei nuovi impianti, il Sindaco Malara anticipa le novità della nuova stagione nonché la data di apertura degli impianti.

“Tra le note positive, oltre alla nuova sciovia, inaugurata la scorsa stagione, con una lunghezza complessiva di 342 metri, rivolta agli sciatori meno esperti, allo snow park e allo sviluppo del sistema di accesso immediato alle piste attraverso la tessera microchip senza prendere lo skipass, stiamo lavorando anche per un piccolo impianto di risalita (pedana di rinvio) che consentirà agli sciatori di mantenere gli sci ai piedi e risalire verso monte Scirocco. I prezzi? Rimarranno invariati”.

Gambarie si prepara ad accogliere i numerosi appassionati, pronti ad animare le piste.

“Saremo operativi già da sabato 23 dicembre – promette il sindaco Francesco Malara – Tempo (neve) permettendo, sarà possibile sciare per il week – end di Natale”.