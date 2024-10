Gambarie, grande partecipazione alla 8^ Tappa di Onda Calabra: 150 bikers in azione

Il sindaco ha evidenziato come eventi sportivi e culturali possano essere un’occasione per conoscere ed apprezzare il territorio

Si è svolta a Gambarie d’Aspromonte l’8^ Tappa di Onda Calabra denominata “Le Vie della Natura e Storia”. Ben 150 bikers provenienti da tutta la Calabria hanno preso parte all’evento, rappresentando diverse associazioni sportive, tra cui ASD Armata Brancaleone, Bikers Team RC, Cicli Jiriti, Laureanese, Magna Grecia, Sgroppini, Special Bike, Swattati, Aspromonte Bike, Bici Insieme, Bicittanova, Bike Love Palmi, Bike Molochio, Bike Cerzeto, Cu c’è c’è Ymca, Cyclists For Solidarity, Lamezia Bikers, Lupi Solitari, Mtb Vazzano, Pegasus Palmi, Siderno Bike e Team Bike Sant’Eufemia.

Un evento tra sport e natura

L’evento, organizzato dall’Asd Cicloturistica, è stato frutto di una sinergia tra l’Ente Parco dell’Aspromonte, il Comune di Santo Stefano e il Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte, con il supporto dei Carabinieri, della Polizia Locale e della Protezione Civile di Santo Stefano. Domenica mattina, sin dalle otto, i bikers hanno iniziato ad arrivare per l’iscrizione e la colazione all’aperto, con crostate e torte artigianali accompagnate da un caffè caldo per riscaldarsi dall’aria pungente.

Dopo i saluti dell’assessore Luigi Belmonte e del dottor Cotroneo Giorgio dell’Ente Parco dell’Aspromonte, i bikers hanno iniziato la gara lungo la strada provinciale che conduce al Laghetto Rumia, per poi immettersi nel percorso sterrato di Acqua della Face, dove la troupe di RTV, guidata dall’operatore Antonio Vero, ha immortalato il suggestivo passaggio tra faggeti e pini, realizzando anche alcune interviste.

Sosta e ripartenza

Giunti in località Materazzelli, i partecipanti hanno fatto una sosta al punto ristoro, gustando il tipico pane di grano farcito con prodotti locali. Dopo un breve intervento del dottor Filippo Sorgonà per illustrare le località e i sentieri percorsi, i bikers hanno ripreso il percorso, affrontando tratti ripidi e dolci discese tra i colori autunnali dell’Aspromonte. La presenza di tante bikers femminili ha reso l’esperienza ancora più speciale, con emozioni vissute tra sport e natura.

Arrivo al Mausoleo di Garibaldi

Dopo circa 10 chilometri, i bikers sono giunti al Mausoleo di Garibaldi, dove il sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Dott. Violi, ha predisposto l’apertura del mausoleo e un punto ristoro per i partecipanti. Dopo una breve sosta, il gruppo si è rimesso in marcia verso il sentiero 122 che conduce nuovamente al Laghetto Rumia, prima di tornare al punto di partenza a Gambarie.

Conclusione e ringraziamenti

Al termine della giornata, i partecipanti si sono ritrovati per il pranzo presso l’Hotel Excelsior, dove si è svolto il sorteggio di premi offerti da Cicli Ilario, Pavone Sport e ISP Servizi Postali Saline Ioniche. Durante il pranzo, il sindaco di Santo Stefano, Dott. Malara, e il presidente della Protezione Civile, Sig. Zadera, hanno ricevuto una targa commemorativa per il loro supporto all’evento.

Il sindaco ha evidenziato come eventi sportivi e culturali come questo possano essere un’occasione per conoscere ed apprezzare il territorio, auspicando che questa manifestazione diventi un appuntamento fisso negli anni a venire. Un ringraziamento speciale va a Mariella e Graziella per la preparazione dei dolci artigianali, e all’assessore Luigi Belmonte e al sig. Cotroneo Giorgio per il loro costante supporto.

Le foto dell’evento sono visibili sul sito www.cicloturistica2001.it

F.to Asd Cicloturistica 2001