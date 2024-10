Grandi risultati per la Scuderia Aspromonte in tutta Italia. Il resoconto

Giornata di grandi emozioni per i portacolori della Scuderia Aspromonte, impegnati ai massimi livelli ai due estremi dell’Italia.

In Piemonte allo slalom Bagnasco-Battifollo ci ha pensato Daniel Esposito a sfoderare una prestazione clamorosa con la sua Fiat Cinquecento-Kawasaki che gli è valsa una incredibile seconda posizione assoluta. Sugli scudi anche Gino Frangione, vincitore di classe S2 con la sua ammiratissima Fiat Panda, nonostante qualche noia meccanica.

Molto numerosi i piloti impegnati a Bagnara Calabra, nello slalom in memoria del compianto Pasquale Cammareri. Ottimo ancora una volta Rosario Corsaro, che conquista la piazza d’onore assoluta con la sua Elia Avrio-Suzuki. Trionfo in gruppo E2SH, invece, per Arcangelo Madaffari e il suo curioso Maggiolino, mentre Angelo Versace si impone in classe A 1600 su Citroen Saxo.

Sontuoso trionfo per Giovanni Puntorieri all’ultima uscita con la Peugeot 106 in RS 1600, classe nella quale Luigi Molinetti si piazza al terzo posto e il debuttante figlio d’arte Paolo Surace ottimamente al quarto posto. Piazza d’onore in E1 motociclistica per Giovanni Moro su Fiat Cinquecento-Suzuki, mentre in RS 1400 Michela Puntorieri si piazza al sesto posto (ma trionfa tra le dame) e Saverio Mallamace al settimo.

Felicissimo e orgoglioso il presidente Lello Pirino, che ringrazia tutti i numerosi piloti per aver ancora una volta onorato le insegne della Scuderia Aspromonte in tutta l’Italia.