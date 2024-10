Gay Pride Reggio e manifesti vandalizzati: la Cgil al fianco della Comunità LGBTQIA+

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma Gemma Sorgonà, Segretario Organizzativa Cgil Reggio Calabria-Locri e Domenico Laganà, Segretario Organizzativo Cgil Piana di Gioia Tauro in merito ai manifesti che promuovono il Pride 2022 in città e che sono stati vandalizzati nelle ultime ore.

Sabato 30 luglio torna finalmente, dopo due anni di stop a causa del Covid 19, il Reggio Pride.

Le strade di Reggio Calabria saranno gremite dai colori dell’arcobaleno per il riconoscimento di uguali diritti e libertà in tutto il territorio. Il Pride 2022 si svolge, con un calendario di iniziative diffuse per la città e la pride week e si concluderà con il corteo ed un grande evento finale sabato 30 luglio.

Le Cgil Reggio Calabria-Locri e Piana di Gioia Tauro aderiscono alla manifestazione e saranno presenti con una propria rappresentanza, insieme alla Cgil regionale. Il nostro sindacato è da sempre in prima linea per la difesa dei diritti civili e della libera autodeterminazione, nella difesa delle unioni civili, nel sostegno all’approvazione del disegno di legge Zan. Non si può restare a guardare, ma è necessario continuare a fornire un adeguato sostegno, non solo morale, a tutti i lavoratori e lavoratrici vittime di discriminazione sul posto di lavoro per la loro identità di genere e/o sessuale.