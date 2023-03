Gazebo, Milia: 'Siano concessi almeno in inverno'. Brunetti: 'Queste 'case' a Parigi non ci sono'

"Nelle altre città si può fare e non a Reggio Calabria che c’è il sole 9 mesi l’anno?", il pensiero di Brunetti

La vicenda Gazebo a Reggio Calabria anima il dibattito in consiglio comunale, tra favorevoli e contrari. Il capogruppo di Forza Italia Federico Milia ha lanciato una proposta all’amministrazione comunale: “Fare utilizzare i dehors agli imprenditori del centro almeno durante i mesi invernali”.

“Ieri abbiamo avuto modo di confrontarci con l’assessore Angela Martino ed ho capito che la decisione di rimuovere i gazebo era irremovibile. Oggi in aula però voglio fare una proposta ufficiale: permettere agli imprenditori del centro storico di poter utilizzare i dehors che avevano acquistato quantomeno nei mesi invernali dove sono necessari per implementare le potenzialità produttive.

Mi confronto quotidianamente con cittadini e imprenditori, la richiesta principale da parte degli operatori è quella di utilizzare i dehors nei mesi invernali, durante i quali tavolini e sedie sono di fatto inutili col freddo e il maltempo”, la proposta di Milia.

Perentorio sull’argomento il sindaco f.f. Brunetti.

“Secondo me sul Corso Garibaldi, gazebo e dehors non devono esserci. Poi dico che deve decidere il consiglio comunale e io mi adeguerò alla decisione. Nel centro storico di Roma o Parigi non vedo queste ‘case’, perche tali sono, tra poco toccherà pagarci l’Imu.

Altrove si vedono soltanto tavolini, sedie, funghi per riscaldare l’ambiente e ombrelloni. Nelle altre città si può fare e non a Reggio Calabria che c’è il sole 9 mesi l’anno?”, il pensiero di Brunetti.