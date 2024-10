Gazzetta dello Sport: oggi riunione FIGC e Leghe. Play off, play out, promozioni dirette

Una riunione prima del Consiglio Federale. Lo scrive Gazzetta dello Sport. Il presidente Gabriele Gravina intende arrivare con le idee chiare all’appuntamento di lunedi 8, in modo che si possa prendere una decisione definitiva, visti anche i tempi strettissimi: “Ancora molti dubbi circa la conclusione della C. Scontata la mancata disputa delle ultime giornate, ci saranno solo playoff e playout, ma con molti aspetti sono ancora da chiarire. La riunione di oggi tra Figc e leghe, dovrebbe sciogliere molti nodi, anche per la C.

Innanzitutto l’eventuale algoritmo annunciato dalla Figc e ancora allo studio per sistemare alcuni dettagli non dovrebbe riguardare la Lega Pro, che per stabilire le graduatorie d’accesso a playoff e playout e le retrocessioni dovrà valutare se tenerle così o se fare la media punti per pareggiare le partite. E poi: le prime tre in classifica saranno promosse direttamente o ci saranno colpi di scena? Un altro dubbio sarà la volontarietà o no di partecipazione ai playoff; negli ultimi giorni sono stati fatti sondaggi tra i club e in effetti qualcuno non se la sente o non ha la possibilità economica per rispettare il protocollo e rimettere in piedi la macchina organizzativa. Quindi per scrivere la quarta promozione non dovrebbero giocarsela tutte le 28 aventi diritto, e chi rinuncia non dovrebbe essere sanzionato, ma anche questo lo deciderà la Figc tra oggi e lunedì.

Logico invece che chi non farà i playout sarà retrocesso, ma qui al contrario ci sarebbe la volontà di tutti di farli, anche da parte di quasi tutti quei club che sarebbero retrocessi direttamente: non sono escluse sorprese, potrebbero essere rimessi in gioco anche loro con una formula già ipotizzata”.