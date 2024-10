Gazzetta dello Sport: calciomercato Reggina, il grande sogno per la porta

La Reggina si muoverà sulla prossima finestra di calciomercato. Pochi interventi, mirati e possibilmente di qualità per irrobustire un organico comunque già forte. Tra i ruoli individuati anche quello del portiere, con Colombi che dovrebbe essere confermato e passato davanti a Ravaglia nelle gerarchie di Inzaghi. Secondo quanto riporta Gazzetta dello Sport, per difendere i pali della porta amaranto, la società ha un grande sogno, quello di portare in riva allo stretto Samir Handanovic, classe 1984, in scadenza di contratto con l’Inter ed ormai dodicesimo dopo l’exploit di Andrè Onana. Operazione che sarebbe complicata ma secondo la rosea la Reggina vorrebbe comunque provarci. Gli altri due nomi che si fanno da tempo sono quelli di Berisha e Radu.

Leggi anche