Calciomercato Reggina: i primi nomi accostati agli amaranto

“La Reggina non ha bisogno di rinforzarsi“. Lo ha dichiarato il presidente Marcello Cardona un attimo dopo la preziosa vittoria di Ascoli con la consacrazione del secondo posto in classifica che oggi significherebbe promozione diretta. Il senso di quella frase è molto chiaro e non significa che la società non interverrà sul prossimo mercato, semplicemente il voler evidenziare il buon lavoro fatto dal tecnico e dal suo gruppo in questo girone di andata. Ma se prima di iniziare questa stagione si pensava ad un campionato di transizione e l’inizio di un progetto da sviluppare in tre anni, gli eventi ed i risultati hanno decisamente modificato obiettivi e idee. E’ legittimo anche il discorso fatto dal Ds Taibi perchè se si interviene tanto per farlo, il rischio serio è quello di fare danni piuttosto che migliorare un organico che oggi sembra quasi una macchina perfetta.

Leggi anche

Gli obiettivi in entrata

Ma, come detto, volendo puntare in alto, è necessario fare alcune valutazioni sia per quello che riguarda le operazioni in entrata, come anche in uscita. I primi indiziati ad approfondimenti sono certamente Obi e Santander. Due calciatori che avrebbero dovuto rappresentare i punti di forza di questo gruppo e che invece per una serie di problematiche non si sono quasi mai visti in campo. Inzaghi vorrà capire bene quanto potranno essere utili alla causa ed in che modo e solo dopo potrà dare mandato a Taibi su eventuali interventi. Dovessero essere trovate soluzioni per le loro uscite, i nomi che si fanno per i sostituti sono di alto livello, del centravanti Forte abbiamo già detto, mentre Gazzetta del Sud rilancia per il centrocampo quello del bravissimo Valoti, in uscita dal Monza.

Leggi anche

Operazioni in uscita

La Reggina guarda con attenzione anche alla difesa della porta e tra i due il sacrificato potrebbe essere Ravaglia, mentre sulla corsia di destra, se si decide per il prestito di Bouah, gli interventi potrebbero essere due, uno per l’esterno basso e l’altro per l’esterno alto. A quel punto è ipotizzabile una cessione di Ricci, in scadenza di contratto. Agostinelli è destinato al rientro alla Fiorentina, da valutare Dutu, possibile partenza in prestito anche per il giovane Lombardi.