Reggio, i genitori si sostituiscono al Comune: ‘Puliamo la scuola da soli’

I genitori della scuola di Vinco si organizzano per la pulizia del cortile e sollecitano il Comune per il ritiro dei rifiuti speciali e la manutenzione

A Reggio Calabria il senso civico e l’azione dei singoli continuano a sostituire le attività che dovrebbero essere portate avanti dalle aziende partecipate del Comune. Un esempio lampante è quello che riguarda i genitori degli alunni della scuola elementare di Vinco, che, dopo numerose segnalazioni rimaste senza risposta, si sono organizzati autonomamente per affrontare problemi legati alla pulizia del cortile e al ritiro di rifiuti ingombranti.

L’iniziativa dei genitori

Nel pomeriggio di ieri, i genitori si sono riuniti a scuola e hanno provveduto a pulire il cortile da erbacce e rifiuti, rendendo nuovamente fruibile uno spazio dove i bambini possono trascorrere i momenti di intervallo. È importante sottolineare che questi interventi, che dovrebbero essere eseguiti dalla società partecipata Castore, vengono pagati dal Comune come lavori straordinari.

Le criticità segnalate

I genitori lamentano anche che, in conversazioni con alcuni dirigenti di Castore, sia emerso che ci sono disposizioni precise per rendere prioritari gli interventi nel centro rispetto alla periferia.

Ora i genitori sollecitano il Comune a intervenire per il ritiro dei rifiuti speciali e per il collaudo della caldaia, dato l’imminente arrivo dell’inverno. Segnalano inoltre che la strada che conduce alla scuola è diventata un colabrodo, creando un pericolo per la sicurezza dei bambini.

Se questi problemi non verranno risolti in tempi rapidi, i genitori si dichiarano pronti a rivolgersi alle sedi opportune.