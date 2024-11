Reggina, Inzaghi: ‘Siamo tornati. Ci è stato negato un rigore clamoroso’

Grande combattività da ambo le parti con una Reggina che almeno sul piano dell’atteggiamento ha risposto presente e dopo aver rischiato più volte di subìre la seconda rete, ha sfiorato clamorosamente il gol del pareggio con Canotto. La sua conclusione è stata miracolosamente parata dall’estremo difensore Martinez. In conferenza stampa le dichiarazioni di mister Inzaghi: “Questa è la Reggina, adesso tocca solo tornare a fare punti. Il Genoa non c’entra con questa categoria, al primo tiro abbiamo preso gol, un eurogol. Siamo stati bravi pur soffrendo in contropiede, poi due palle importanti con Menez e soprattutto Canotto. Questa Reggina adesso può vincere contro tutti, ci siamo, siamo tornati. Mercoledi la gara è alla nostra portata. Attenzione, c’è un episodio clamoroso, un fallo di mano netto e questo ci rode, contro di noi li danno vedi quello fischiato a Camporese, vogliamo la giusta considerazione. Qui non ci lamentiamo mai, la società è nuova e siamo tutti bravi. Ai miei tempi questi rigori non si fischiavano mai, ma adesso questi si danno. Non è questione di modulo ma di atteggiamento e quello di oggi è stato giusto. Pierozzi non lo recuperiamo, in quel ruolo per noi è fondamentale. Dobbiamo recuperare energie, mi è piaciuto molto Strelec, abbiamo il destino nelle nostre mani e vogliamo i play off.

