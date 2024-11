Gerace, il Parco in mostra con EXPlorando l’Aspromonte di Alfonso Morabito

La mostra fotografica itinerante “EXPlOrando l’Aspromonte” di Alfonso Morabito, organizzata dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e dall’Associazione “4energy”, giunge al termine dopo un mese di esposizioni in giro per i comuni del Parco. Un’esperienza “viaggiante” capace di coinvolgere le comunità aspromontane stimolando il forte richiamo all’identità locale, esaltando le innumerevoli eccellenze paesaggistiche del territorio.

Prima di calare il sipario, sarà possibile visitare la mostra ancora una volta per i prossimi due week-end, nella splendida location di Gerace (RC), uno dei Borghi più belli d’Italia, nel cuore della Magna Grecia e all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte, comune recentemente insignito della bandiera Arancione del Touring Club italiano.

Gli scatti di un artista come Alfonso Morabito, attento alle suggestioni di luce e colori, racchiudono una visione completa del Parco, ritratto in ogni suo angolo: un imperdibile percorso per immagini denso di fascinazione che restituisce tutta la bellezza d’incanto dei luoghi aspromontani.

La mostra sarà aperta nei giorni 4-5-6 e 11-12-13 Settembre dalle ore 10.30 alle ore 22.00 e sarà ospitata presso il Centro Visite del Parco, sito in Piazza Tre Chiese.

“Natura e Cultura”, dunque, si ripropongono in un binomio imprescindibile per la valorizzazione delle realtà ambientali e territoriali attraverso l’elogio degli spazi culturali: un binomio che ha rappresentato un passaggio fondamentale delle recenti attività dell’Ente Parco; l’accostamento di questi due termini ha certamente prodotto i risultati attesi, rappresentando una tra le più concrete promozioni del territorio, del patrimonio culturale e delle comunità d’Aspromonte poiché ha unito paesaggio e ambiente, tradizioni etnografiche, archeologia, tradizioni culinarie e prodotti enogastronomici, sviluppando al meglio gli obiettivi di “Expo e Territori”, vissuta nella sua declinazione locale con il progetto “Aspromonte, la montagna sullo Stretto. Storie di bergamotto e oltre”.