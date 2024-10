A Gerace la VI ed. del Falò dell’amicizia

” Zeppole castagne e vino a San Martino” organizzata dall’ACTST con il patrocinio dell’EPNA e in collaborazione con il Comune di Gerace e l’associazione Culturale LEGGENDO TRA LE RIGHE

Un’ottima occasione per riunirsi tutti insieme e degustare zeppole , castagne e vino ( offerti dall’ACTST).

Durante la serata si svolgerà la raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un defibrillatore da donare alla scuola primaria di Vene. Un defibrillatore in questa zona rappresenta, sia per i bambini che per gli adulti, uno strumento di primo soccorso fondamentale e importante.

Iniziativa promossa dall’Associazione Culturale Leggendo Tra Le Righe.

La serata sarà allietata da Karaoke e musica popolare ( organetto e tamburello )

Vi aspettiamo per info actstonlus@gmail.com – leggendotralerighe@hotmail.it tel 3205512778