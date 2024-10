Gerace, prorogato il termine del bando a sostegno delle iniziative imprenditoriali

Proroga del Bando per il Progetto “Gerace Porta del Sole” Il Comune di Gerace comunica anche tramite canali social e stampa la proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando pubblico, relativo al sostegno di iniziative imprenditoriali da realizzare nel Comune di Gerace. Proroga che è stata già pubblicata sui canali istituzionali del Comune già da giorno 3 luglio 2024.

La proroga, fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rudi Lizzi, stabilita dalla Delibera di Giunta Comunale e formalizzata con Determina del Settore Tecnico 3 della stessa data, nasce dall’esigenza di garantire una maggiore partecipazione e di offrire a tutte le realtà interessate il tempo necessario per predisporre le proprie proposte in maniera adeguata.

Il progetto “Gerace Porta del Sole” mira a valorizzare il patrimonio culturale, religioso e rurale del borgo, rendendolo più attrattivo per turisti e residenti, e favorendo al contempo lo sviluppo di nuove attività economiche e imprenditoriali. Il nuovo termine per la presentazione delle domande è fissato al 2 agosto 2024 alle ore 12:00.

L’amministrazione ritiene che questo bando rappresenti una grande possibilità per tutto il territorio in quanto potrebbe essere un buon punto di partenza per combattere lo spopolamento che affligge la nostra Gerace. Per facilitare ulteriormente la partecipazione, a partire da giovedì 11 luglio 2024, è attivo presso il Comune di Gerace un servizio di sportello dedicato alle imprese interessate, già costituite o in fase di costituzione.

Il servizio sarà disponibile due giorni a settimana, lunedì e giovedì, dalle ore 9:30 alle ore 16:00. Tale supporto ha lo scopo di fornire informazioni dettagliate e assistenza nella compilazione delle domande. È stata inoltre attivata su input dell’amministrazione comunale in accordo con Fincalabra una mail completamente dedicata a supporto del progetto in modo da poter chiedere, se necessario, un incontro individuale anche da remoto con il personale di Fincalabra: geraceportadelsole@fincalabra.it

Informazioni e Contatti

Per ulteriori dettagli e per accedere al bando, gli interessati possono visitare il sito ufficiale del Comune di Gerace tramite i seguenti canali:

Comune di Gerace

Via Sottoprefettura n° 1, 89040 Gerace (RC)

Tel: 0964/356243

Fax: 0964/356003

Email: lavoripubblicigerace@gmail.com

Pec: comunedigerace@postecert.it

www.comunedigerace.rc.it

Geraceportadelsole@fincalabra.it