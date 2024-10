Reggio, il Maestro orafo Gerardo Sacco all’Università Mediterranea

Giovedì 29 febbraio avrà luogo, presso l’aula Magna Ludovico Quaroni Plesso di Architettura, un seminario dedicato al design del gioiello, dal titolo “Gerardo Sacco Designer”.

L’evento, organizzato dalla professoressa Aurora Pisano e dai professori Francesco Armato e Nino Sulfaro, inaugurerà il secondo semestre del corso triennale in Design e di quello Magistrale in Design per le culture mediterranee dell’Ateneo reggino.

Interverrà il Maestro orafo Gerardo Sacco con una relazione dal titolo Dalla Magna Grecia al terzo millennio nel percorso creativo e l’amministratore unico dell’azienda, dott.ssa Viviana Sacco, con una relazione sulla Capacità di innovare per coniugare abilità tecnologiche a tecniche artigianali. Seguirà un dibattito con gli studenti.

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria è particolarmente orgogliosa di ospitare uno dei maggiori rappresentanti del Design del gioiello nel mondo. L’azienda di Gerardo Sacco ha saputo sperimentare con le sue creazioni di ispirazione mediterranea prodotti sempre nuovi, attraverso una sintesi perfetta tra tradizione e innovazione. L’esperienza trasmessa dal Maestro in occasione di questo evento sarà certamente di stimolo e di ispirazione per gli allievi dei corsi di Design.