Roccella Summer Arena, Gianna Nannini in concerto

Neanche il tempo di ufficializzare la nuova collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, che la Esse Emme Musica è pronta a fare il primo nome tra gli artisti che si esibiranno nella splendida cornice del Teatro al Castello.

E’ la vulcanica Gianna Nannini che terrà un concerto a Roccella il prossimo 18 agosto, una delle date del tour “Piano forte e Gianna Nannini – La Differenza” che prenderà il via il 13 luglio. La tappa di Roccella sarà un’occasione imperdibile per ascoltare i brani più amati della Nannini in una nuova espressione artistica.

Piano e forte, dolcezza ed energia, questo e molto altro è la rocker senese che, pronta a tornare in tour per tutta l’estate, riabbraccerà i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante. Il tour, che si terrà nei più bei teatri all’aperto d’Italia, tra cui il Teatro al Castello di Roccella Jonica appunto, prende il titolo dal suo ultimo album “La differenza”, ma sottolinea anche le due anime della sua musica.

Per la Esse Emme Musica comincia così la sfida del suo nuovo grande progetto, il Roccella Summer Festival, che sarà realizzato con il contributo del Comune di Roccella Jonica, e che la porterà ad organizzare live estivi con grandi artisti nazionali e internazionali: «Ringraziamo l’Amministrazione comunale, nella persona del sindaco Vittorio Zito, per la fiducia a noi riservata – ha avuto modo di affermare Maurizio Senese della Esse Emme Musica -. Siamo certi che tutte le aspettative non saranno deluse»,

L’intero progetto sarà presentato a breve con una apposita conferenza stampa, in cui saranno resi noti anche gli altri artisti ospiti del Roccella Summer Festival.

I biglietti per assistere al concerto di Gianna Nannini possono essere acquistati a partire da lunedì 7 giugno sul circuito TicketOne. I posti sono tutti a sedere e numerati: la capienza massima della struttura è di mille spettatori, come da normative vigenti. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.