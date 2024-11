Gigi D’ Alessio in concerto a Crotone

Dopo lo strepitoso successo raggiunto in Usa, Asia e Australia e dopo aver portato i suoi successi più grandi e il repertorio di Malaterra in tutta Europa, in Italia e a Napoli allo Stadio San Paolo, l’11 agosto Gigi D’Alessio presenterà il Malaterra Tour anche a Crotone, all’Arena Pitagora.

“Sono onorato all’idea di suonare in una città antica e preziosa come Crotone, la sua bellezza e il calore della sua gente, i suoi nobili natali musicali, mi entusiasmano e mi fanno sentire a casa”.

Gigi sarà protagonista di uno spettacolo-evento dove tradizione e innovazione si fonderanno per creare atmosfere uniche.

Un vero show che regalerà emozioni e grandi sorprese senza dimenticare l’impegno sociale che ha sviluppato l’intero progetto. La scaletta dei concerti comprenderà alcuni dei classici napoletani, canzoni conosciute in tutto il mondo che fanno parte dell’omonimo progetto discografico di D’Alessio, uscito lo scorso autunno. Oltre 20 anni di carriera, 18 album di inediti, quasi 20 milioni di copie vendute, 1 disco di diamante, oltre 100 dischi di platino vinti, oltre 1 anno di presenza nella top ten dei più venduti, numerosi premi ricevuti tra cui la NIAF (National Italian American Foundation), 7 tournée internazionali in Europa, Stati Uniti, Canada e Australia e numerosissimi show straordinari, partendo dal primo concerto nel 1995 al Palapartenope, passando per l’Olimpya di Parigi, fino ad arrivare al Radio City Music Hall di New York.

Una storia e un percorso artistico che hanno portato Gigi D’Alessio a collaborare con alcuni dei più grandi musicisti e interpreti del mondo musicale e che lo hanno visto nel 2014 conquistare la vetta della World Billboard Music Chart con il suo ultimo album.

“Per la nostra città questo è di fatto un evento imperdibile, faremo il possibile perché i numerosissimi estimatori di Gigi D’Alessio possano arrivare a Crotone e trovare un ambiente accogliente e organizzato” ha assicurato il Sindaco della città calabrese, Ugo Pugliese che ha incaricato l’assessore, Giuseppe Frisenda dell’organizzazione del grande evento estivo.

L’area che ospiterà il concerto sarà il settore B della struttura sportiva in via Gioacchino da Fiore entro la quale verrà allestita una splendida arena, realizzata dagli organizzatori nella speranza che Crotone possa essere in futuro meta di altri eventi della stessa portata e che, inoltre, offrirà al pubblico diverse opportunità.

Anche in questo, il musicista italiano di fama mondiale, ha voluto fare un piccolo regalo ai suoi fan calabresi. il costo dei biglietti è stato rimodulato, rendendolo il meno oneroso mai accordato.

Gli organizzatori del concerto, Mediabridge Events con la collaborazione di Music Life, rendono noto che il costo del parterre sarà di 24 euro, 34 euro per la tribuna laterale e solo 39 euro per la tribuna centrale. I biglietti sono già in vendita on line sui siti www.boxol.it; www.inprimafila.net; www.ticketone.it e presso tutti i punti vendita autorizzati.