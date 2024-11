Gigi Miseferi e la Band Larga a Palizzi Marina

Gigi Miseferi ed il suo “Lato Swing” a Palizzi. Mercoledì 11 agosto alle 21,30 Gigi Miseferi accompagnato dalla sua Swing “Band Larga” sarà in scena in piazza dei Martiri, dopo il successo registrato sabato scorso a Fiumicino, dove ha letteralmente conquistato il pubblico che gremiva la Darsena.

L’Attore, Comico, Autore, Regista, Reggino Doc, è cresciuto artisticamente nella Compagnia del Bagaglino, con la quale dal 1990 al 2009 ha partecipato a tutte le trasmissioni televisive, in diretta dal salone Margherita di Roma, ottenendo tre prestigiosi “Telegatti”. Spesso presente in diverse Trasmissioni TV, attualmente è impegnato su Rai Uno, con la conduzione di alcuni Servizi, nel programma “Easy Driver”, la cui prossima puntata andrà in onda il 14 agosto.

Da sempre amante della Musica ed in particolar modo del coinvolgente genere “Swing”, da diversi anni ha intrapreso un percorso musicale, nato quasi per gioco, fondando la “Band Larga” e divenendone Cantante e Frontman. Gigi Miseferi nel suo Show, con sorprendenti doti canore, coniugate alla propria verve ed alla teatralità frutto di anni di esperienza maturata sui più importanti palcoscenici italiani, offre al Pubblico la possibilità di riassaporare in modo genuino e coinvolgente, fino a renderlo piacevolmente partecipe, lo straordinario repertorio di simpatiche, orecchiabili e conosciute Canzoni degli anni ’30, ’40, ’50, alternando la musica ad esilaranti momenti con battute e spunti sull’attualità.

Da qualche anno, questo Spettacolo in scena nei Teatri, Piazze, Circoli esclusivi e Locali storici, si è rivelato un successo di Pubblico, come testimoniano i pienoni registrati, tra cui l’ultimo prestigioso “Tutto Esaurito”, ottenuto nientemeno che all’Alexanderplatz di Roma, il più antico e importante “Jazz Cub” Italiano. E sempre nella capitale, lo scorso anno, Gigi Miseferi con lo spettacolo “Dimmi di SìWING” ha registrato il tutto esaurito in tutte e tre le repliche al Teatro San Luigi Guanella, poi piacevolmente costretto, a grande richiesta, a riportarlo in scena a maggio, realizzando un quarto soldi out. La Swing “Band Larga”, che a Palizzi accompagnerà l’artista reggino, è composta da talentuosi Musicisti che danno vita agli strumenti, che hanno fatto la fortuna di questo intramontabile genere, al Pianoforte Michele Ferrazzano, al Sax Carmelo Coglitore, alla Batteria Tonino Palamara, al Contrabbasso Antonino Scopelliti. L’appuntamento per i numerosissimi Fans e per chi volesse ascoltarli per la prima volta dal vivo, è per mercoledì 11 agosto alle 21,30 a Palizzi Marina in piazza dei Martiri.