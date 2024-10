Il mondo del calcio piange Gigi Simoni, l’allenatore vincente e gentiluomo

Scompare nel giorno in cui l'Inter festeggia il decennale del "triplete"

Destino quasi beffardo. Nel giorno in cui l’Inter festeggia il decennale dalla conquista del “triplete“, arriva la triste notizia della scomparsa dell’allenatore gentiluomo Gigi Simoni. Aveva 81 anni e nei suoi lunghissimi trascorsi in tantissime panchine tra serie A e serie B, c’è anche una indimenticabile esperienza all’Inter.

Con la squadra neroazzurra, viene ricordato il suo periodo, oltre che per quella contestatissima partita giocata contro la Juventus (contatto in area Iuliano-Ronaldo) che ne decise poi la volata verso lo scudetto, per la vittoria di una Coppa Uefa. Detiene il record di promozioni, ben otto, di cui sette dalla serie B alla serie A.