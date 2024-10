Società Ginnastica Gebbione: tutta un’altra storia…

Lo scorso sabato 15 giugno è andato in scena l’ultimo emozionante capitolo di un anno intenso e ricco di soddisfazioni per la Società Ginnastica Gebbione, che da oltre 40 anni opera sul territorio con passione e professionalità, rinnovandosi ed evolvendo anno dopo anno in una continua crescita felice, armonica e coraggiosa.

La Direttrice Tecnica, Prof.ssa Rosa Cristiano, orgogliosa e soddisfatta per i risultati ottenuti da tutte le bambine e ragazze della Società, ci ha tenuto in apertura a ringraziare tutti i presenti, le famiglie e le sue più strette collaboratrici: Caterina Frosinone, Noemi Cristiano, Maria Condello e Caterina Orsino, che seguono quotidianamente le ginnaste nella preparazione agonistica ed i gruppi con competenza, dedizione ed amore infinito per la disciplina che praticano fin da fanciulle.

Lo spettacolo è stato un elogio alla ginnastica ritmica, celebrata attraverso le musiche più belle degli ultimi anni, sulle quali le ginnaste si sono esibite sia in esercizi che prevedevano l’utilizzo dei 5 attrezzi fondamentali della disciplina (cerchio, palla, nastro, fune e clavette), che a corpo libero e con l’ausilio di attrezzi occasionali.

Il pubblico presente, numeroso e caloroso, ha molto apprezzato tanto le doti individuali delle agoniste, esaltate da esercizi studiati minuziosamente ed intensamente, quanto l’energia, l’entusiasmo e l’allegria contagiosa dei gruppi, che con gli effetti speciali di luci e musiche e attraverso l’utilizzo di piccoli attrezzi occasionali hanno rappresentato strepitose coreografie.

Tutte le ginnaste agoniste, preagoniste e dei gruppi base sono state premiate dall’Assessore allo Sport Giovanni Latella e dal Consigliere comunale Mario Cardia.

La serata si è conclusa con un medley che ha coinvolto tutte le ginnaste della Società in un meraviglioso tributo alla nostra Nazione, nella speranza che tanto il Team italiano alle prossime Olimpiadi di Parigi quanto le agoniste della Società Ginnastica Gebbione alle finali nazionali di Rimini possano ottenere i risultati che meritano.