Covid-19, in provincia di Reggio 3 ragazze cinesi regalano mascherine alla Polizia Locale

È questo il messaggio che arriva dal Comune di Gioia Tauro attraverso la pagina Facebook ufficiale. È la condivisione di un post della Polizia Locale che, nella mattina di oggi, ha ricevuto una bella sorpresa.

Al comando si sono infatti presentate tre ragazze di nazionalità cinese che hanno omaggiato i poliziotti di una confezione di mascherine protettive. Un gesto che vale più di mille parole e che, in questo momento di emergenza sanitaria, vale ancora più di qualsiasi parola.

“Poco fa si sono presentate nei nostri uffici tre ragazze di nazionalità cinese che, con nostro grande stupore, ci hanno omaggiato di una confezione di mascherine protettive. È vero, sono quelle usa e getta, ma per il personale di questo Corpo che ne è totalmente sprovvisto è come una manna caduta dal cielo.

Siamo in pochi e stiamo cercando di fare tutto ciò che ci è possibile in questa emergenza e gesti come questo ci danno una spinta ulteriore a fare il nostro dovere, fra le mille difficoltà. Grazie mille del vostro buon cuore”.