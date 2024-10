Giornata ecologica organizzata da Pro Loco Bocale – FOTO

Si è conclusa positivamente la Giornata Ecologica organizzata dalla Pro Loco Bocale città di Reggio Calabria, per la bonifica di due siti della zona: il piazzale in via del mare , divenuto da tempo discarica di ogni genere, e la spiaggetta accanto il lido Sciao. Stamattina arrivati li alle 9 come da programma, siamo stati felici di trovare già tutto sgombro dai detriti.

Il piazzale è stato interamente pulito dai mezzi Avr su programma dell’amministrazione comunale, cosa di cui abbiamo appreso la notizia solo questa mattina.

Noi lo scorsa settimana avevamo fatto richiesta al comune ed Avr di operatori e mezzi a supporto della giornata ecologica per la bonifica dagli ingombranti che giacevano lì da tempo. Per cui siamo stati felici di aver trovato li in concomitanza tutti quei mezzi che pulivano già dalle 5.30 del mattino.

Si ringrazia l’amministrazione comunale per la solerzia con la quale ha effettuato l’intervento di bonifica che ha coinciso con la nostra giornata ecologica consentendoci di raggiungere il risultato che ci eravamo prefissati!! Ci hanno dato modo così di andare direttamente alla spiaggietta accanto al lido Sciao per proseguire l’azione di pulizia.

Si ringraziano le associazioni presenti all’iniziativa: Differenziamoci Differenziando, Legambiente ed i singoli cittadini presenti.

La Pro Loco resterà sempre vigile sul territorio, segnalando criticità e denunciando eventuali incivili che abbandonano rifiuti!! Abbiamo anche apposti cartelli di divieto nell’area bonificata. Le nostre azioni sono sempre volte alla salvaguardia dell’ambiente e a rivendicare gli interessi dei cittadini.

Al termine delle operazioni di pulizia abbiamo omaggiato i partecipanti di una busta ecologica, una penna ed un cappellino gentilmente offerti da Legambiente.

Concetta Romeo

Presidente

Pro Loco Bocale

Città di Reggio Calabria