Giornata Europea del Patrimonio 20 settembre 2014: chiuso l’Antiquarum di Scalea, aperto invece il Parco Archeologico di Laos.

A seguito della verifica relativa al budget disponibile per la "Giornata europea del Patrimonio" prevista per il 20 settembre 2014 condotta con la Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria informa che l'Antiquarium di Scalea resterà chiuso al pubblico sabato dalle 20 alle 24, mentre, grazie all'impegno dell'Associazione culturale "Pitagora" e del Comune di Santa Maria del Cedro, è confermato l'evento presso il Parco Archeologico di Laos.L'ingresso al parco è gratuito.Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0985.920069 dell'Ufficio Territoriale della Soprintendenza con sede a Scalea.