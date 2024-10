 Giornata mondiale della Poesia a Reggio Calabria, Corrado Calabrò ospite d’onore

Sarà il poeta Corrado Calabrò l’ospite d’onore con il quale il Circolo Culturale “Rhegium Julii” celebrerà la Giornata Mondiale della Poesia indetta dall’UNESCO.

Il 22 marzo prossimo, infatti, reduce dagli incontri culturali di Cape Town (Sudafrica), dopo ben tre lauree Honoris causa ricevute ad Odessa ( 1997 – Università di Mechnikov), Timisoara (2000 – Università di Vest Din) e Mariupol (2015 – Università statale) ed il Riconoscimento Damiao de Gois ricevuto a Lisbona, Corrado Calabrò sarà a Reggio Calabria per confrontarsi con gli studenti del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” alle ore 10.30 e con la Città, presso la Libreria Museo Culture alle ore 17.00.

Calabrò, forte della sua esperienza creativa che ha esercitato attraverso un’intensa attività letteraria, ha pubblicato numerosi volumi di poesia: Prima attesa (1960 – Guanda); Agavi in fiore (1976 -SEN), Vuoto d’aria (1979 e 1980 Guanda), Presente anteriore (1981 -Vanni Scheiwiller), Mittente sconosciuta (1984 – Franco Maria Ricci), Deriva (1989 – Il gabbiano), Vento d’altura (1991 – BM italiana), Rosso d’Alicudi (1992- Mondadori), La ultima luna de junio (1995 -Franco maria Ricci), Ricordati di dimenticarla (1999 romanzo – Newton Compton), Le ancore infeconde (2000 – Ed. Pagine, Lo scrigno), Lo stesso rischio (2000 – Crocetti), Una vita per il suo verso (1960-2002 Mondadori), Poesie d’amore (2004 – newton Compton), La stella promessa (2009-Lo Specchio Mondadori), T’amo di due amori (2010 – Vallardi), Dimmelo per sms (2011 – Vallardi), Password (2011 – Oedipus), Mi manca il mare (2013 – Genesi), Mare di luna (2016 – Convivio).

Le poesie di Calabrò sono state tradotte in una ventina di lingue e pubblicate all’estero.

Le sue poesie sono ppresenti in diversi CD con le voci di Achille Millo, Riccardo Cucciolla, Giancarlo Giannini, Walter maestosi, Paola Pitagora, Alberto Rossatti e Daniela Barra.

A Reggio Calabria intratterrà gli studenti del Volta con una conversazione sul tema: C’è ancora spazio per la poesia oggi? Mentre nel pomeriggio terrà una lectio magistralis sul tema: Il poeta alla griglia.

E’ una straordinaria figura di studioso e di poeta che fa onore a tutta la Calabria ed al Paese – ha detto il Presidente del “Rhegium Julii” Giuseppe Bova – e noi siamo lieti di avergli affidato la presidenza della giuria dei Premi Rhegium Julii e di poter attingere alle sue grandi risorse letterarie.